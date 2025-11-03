Доц. Велизар Шаламанов: Време е да заявим своето място в сферата на информационните технологии
©
Събитието ще се състои в Централния военен клуб на 5 ноември.
Гостът припомни, че в рамките на Варшавския договор България е била специализирана в използването на компютърни информационни технологии, включително на изкуствени интелект. "Това е направлението, което и сега България може да използва, за да докаже своите силни страни. Имаме добре развита индустрия в сферата на информационните технологии, включително в космическите технологии, в сферата на изкуствени интелект, академична общност и капацитет,“ каза той и посочи, че се изисква много по-сериозен фокус във връзката между армия, академична общност, индустрия за присъствие в процесите, които текат в НАТО и ЕС, и да се свърже с решението на правителството за изграждане на Център за иновации в отбраната.
"Смятаме, че една дискусия между професионалисти би помогнала България да определи много по-ясно направлението, в което иска да види приноса си в НАТО и европейската отбрана,“ каза доц. Шаламанов.
Според него България може да бъде инициатор за по-тясно сътрудничество между двете организации в сферата на иновациите, свързани с информационни технологии, "защото по този начин ще се постигне синергия между това, в което НАТО е силен като алианс, именно военната експертиза и капацитета за управление на сложни проекти в сферата на отбраната и в частност комуникация, информация, и от друга страна, силата на ЕС да мобилизира финансови средства, както и да работи за консолидиране на отбранителната индустрия с участие на България“.
Още от категорията
/
КРИБ: Вървим към румънския сценарий - увеличаване на инфлацията, външните заеми и външния дълг
02.11
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
31.10
Строител за цената на имотите: Около 30-40% от стойността е за земята, която не винаги е собственост на строителя
23.10
Внимание, търговци: КЗК, КЗП, КРС и "Активни потребители" ще следят за злоупотреби по време на Черния петък
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Този бюджет е живот назаем!
22:25 / 03.11.2025
Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова!
20:40 / 03.11.2025
Ивайло Мирчев: Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха п...
20:25 / 03.11.2025
Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
19:54 / 03.11.2025
Кристин Лагард се срещна с директора на БНБ
18:24 / 03.11.2025
Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
17:59 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.