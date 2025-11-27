Доц. Жюстин Томс: Всички политици, които подценяват социалните мрежи, ще бъдат трайно наказани
Политическото съдържание се увеличава, повдига въпроси има ли нужда от по-сериозен филтър. Борбата за електорат се води все по-ожесточено в социалните мрежи.
"В социалните мрежи и всички нови формати, алгоритмите избутват по-напред по-кратки формати, опитват да са по-въздействащи. Това са 7-15-30-секундни видеа, в които трябва да кажат всичко на висок глас, използвайки цветущ език или неприемливи за традиционните медии жестове", коментира университетският преподавател и експерт по онлайн и социални мрежи доц. Жюстин Томс.
Тя изтъкна, че социалните мрежи към момента не са контролирани за дезинформация.
"Колкото повече лъжат или навеждат в определена посока, толкова по-голям шанс имат тези видеа. Затова конспиративни теории намират огромна територия - кой би помислил за "общество на плоскоземците". А какво остава за политиците, които нямат скрупули да излъжат пред камера. Няма журналист, който да задава критични въпроси, коментарите могат да се спрат, филтрират, изтрият. Едно такова видео, колкото повече небивалици има, е по-разпространявано", даде пример доц. Томс.
Социалните мрежи в България
Експертът по онлайн и социални мрежи поясни, че в България повечето хора над средната възраст използват Facebook, а повечето млади са в Instagram.
"Масово българските пенсионери са в TikTok, платформата не се съобразява с правилата, най-лесно разпространява дезинформация. За Facebook сигнали подават будни граждани, активисти. За TikTok това е доста по-невъзможно. Затова в TikTok се ширят политици, които умело се научават да използват този канал. Това е опасно като явление. Платформата трябва да се осъзнае колко е страшна. Тя е страшна и за децата ни", категорична беше доц. Жюстин Томс пред Bulgaria ON AIR.
Социалните мрежи като бизнес проекти
Те в своята същност са точно това - потребителите ги използват безплатно, но са бизнес, който иска да печели.
"Той има нужда хората да се карат, да получават специфично съдържание. Алгоритмите са съвършени. Като общество искаме да бъдат по-прозрачни. Meta, TikTok не предоставят прозрачност на алгоритмите си", подчерта гостът.
Феномените МЕЧ и "Възраждане"
Видеа на тези партии правят повече гледания от традиционни участия на техни представители в медии.
"Истината е, че това явление, което е в световен план, не е изолирано. Всички политици, които подценяват социалните мрежи, ще бъдат трайно наказани, ще загубят аудитории. Хората да се научат да са по-внимателни, ще имат по-голяма медийна грамотност", убедена е доц. Томс.
Тя допълни, че партиите, които нямат достатъчно стабилна политическа основа и ценности, и разчитат само да се появят в TikTok, и от това да вземат гласове - са партии еднодневки.
