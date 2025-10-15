ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. д-р Атанас Калайджиев: Превенцията е най-силното оръжие срещу слепотата
Клиниката по очни болести на ВМА, ръководена от полк. доц. д-р Атанас Калайджиев, е сред водещите звена у нас в диагностиката и лечението на очни заболявания. Разполага с апаратура от най-висок клас, което позволява извършването на високоспециализирани прегледи, лазерни и оперативни процедури.
Ето какво още каза той: "ВМА е мястото, където научната експертиза, технологичните възможности и доверието на пациентите се срещат, а екипът от опитни офталмолози прилага модерни диагностични и терапевтични подходи при широк спектър очни заболявания.
Нашата мисия е не само да лекуваме, но и да предпазваме. Съвременната офталмология ни дава възможност да откриваме очни заболявания още в техните най-ранни стадии. Но това е възможно само при редовни профилактични прегледи, подчертава специалистът.
В Международния ден на белия бастун, той съветва: Провеждайте прегледи при офталмолог поне веднъж годишно, дори при липса на симптоми. При хора с диабет, хипертония или фамилна обремененост с очни заболявания, контролът трябва да е по-чест.
Ограничете времето пред екраните, осигурявайте си почивки при работа с дигитални устройства. Хранете се богато на антиоксиданти – витамини A, C, E, лутеин и зеаксантин. Не подценявайте симптоми като замъглено зрение, трудности с фокусирането, заслепяване от светлина или промени в цветовете – те могат да са сигнал за сериозен проблем.
ВМА – мястото, където експертизата среща доверието. В клиниката се прилагат съвременни методи за диагностика и лечение на глаукома, катаракта, макулна дегенерация, диабетна ретинопатия и други заболявания, които са водещи причини за слепота.
На този ден си припомняме, че зад белия бастун стои не просто човек с нарушено зрение, а личност с воля, смелост и право на пълноценен живот. А наш дълг – като общество и като лекари, е да направим така, че белият бастун да бъде символ не на ограничение, а на надежда".
