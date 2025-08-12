Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Доц. д-р Христо Попов: Средствата за археология са оскъдни и не се разпределят правилно
Автор: Екип Ruse24.bg 12:27Коментари (0)77
© БТА
Националният археологически институт с музей при БАН представя нова изложба, посветена на едно от впечатляващите археологически открития в България през последните години. 

Експозицията е озаглавена "Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" и включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на с. Капитан Петко войвода, община Тополовград. 

"Това е най-новото тракийско златно находище. В находките, които ще могат да бъдат видени от утре, има много злато. Предполагаме, че погребаният е един от владетелите, които са живеели в района по онова време. Починалият е бил кремиран, някои от находките са засегнати", заяви  директорът на Националния археологически институт и музей доц. д-р Христо Попов. 

Отнело е доста време на реставраторите да върнат находките "към живота", стана ясно от думите му.

От утре посетителите ще могат да видят най-представителните находки от комплекса от Втори век преди Христа. Два месеца находките ще останат в София.

"Периодът е малко тъмен. Имахме прекалено малко информация от периода II-I до идването на римляните в тези части на Балканите. За щастие, точно тази страница открехват откритията на колегата. Преди две седмици беше открит още един важен гроб", каза още доц. д-р Попов пред  Bulgaria ON AIR.

Според него не си даваме напълно сметка колко важни са експонатите.

Бум в посещенията на музеи, но лоша държавна политика

"Нашата публика е образована и интелигентна, много хора следят най-новото. Посетителите могат да видят всичко най-актуално, което е открито през миналата година. Има увеличение на посетителите от чужбина. След Ковид пандемията има бум на посетителите. Отчитаме скокове от поне 30% на година", съобщи директорът на Националния археологически институт и музей.

В същото време средствата за археологически проучвания и начинът, по който се дават тези средства, не са добри, на мнение е доц. д-р Попов.

Средствата са оскъдни и се получават в края на археологическия сезон, отбеляза той.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
09:40 / 10.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: