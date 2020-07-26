ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Äîêàòî ÁÑÏ èñêà îñòàâêàòà íà Áîðèñîâ, Ñòàíèøåâ è Ãåðãîâ êðîÿò ïëàíîâå â Ãúðöèÿ
Plovdiv24.bg íàó÷è, ÷å íàèñòèíà äâàìàòà ñúïàðòèéöè íå ñà ïðèñúñòâàëè íà â÷åðàøíèÿ ìèòèíã. Ñúùî òàêà íå å ïðèñúñòâàë è Ãåîðãè Òúðíîâàëèéñêè. Òîé å èìàë íà 24.07.20 ã. ðîæäåí äåí è ìîæå áè äðóãàðèòå ñà ïðàçíóâàëè íåãîâèÿò ïðàçíèê. Ïðèáëèæåíàòà äî òîçè êðúã íàðîäíà ïðåäñòàâèòåëêà Òåîäîðà Õàëà÷åâà ñúùî íå å óâàæèëà â÷åðàøíèÿò ìèòèíã.
Õàëà÷åâà è Òúðíîâàëèéñêè, êîèòî ñà íàé-áëèçêè äî Ãåîðãè Ãåðãîâ ÿâíî ñà ïîëó÷èëè äåïåøà îò íåãî äà íå ñå ÿâÿâàò íà ïðåìåñòåíàòà â Ñîôèÿ "Áóçëóäæà“, òúé êàòî ñàìî äâàìà îò íåãîâîòî Èçïúëíèòåëíî áþðî ñà ïðèñúñòâàëè íà â÷åðàøíèÿ ïðîòåñò. Âñè÷êè äðóãè èëè ñà ñïàçèëè ÷èííî çàïîâåäòà íà îëèãàðõà, êàêòî ñìÿòàò ñîöèàëèñòèòå, èëè ñà ñïîäåëèëè, ÷å ñà íà "ïëàíóâàíà ïî÷èâêà“.
Îùå ïî-ãîëÿìà å íåãàòèâíàòà ðåàêöèÿ êúì íåïðèñúñòâàùèòå Ãåðãîâ è Ñòàíèøåâ â÷åðà è êúì òÿõíàòà ñâèòà, çàùîòî òå äâàìàòà áÿõà åäíè îò ÿðîñòíèòå ïðèâúðæåíèöè íà èäåÿòà çà êîàëèöèÿ ìåæäó ÁÑÏ è ÃÅÐÁ.
Plovdiv24.bg ïðèïîìíÿ, ÷å ïî âðåìå íà êàðàíòèíàòà Ãåîðãè Ãåðãîâ èçëåçå â òåëåâèçèîííî èíòåðâþ â ïîäêðåïà íà Áîéêî Áîðèñîâ è ìåðêèòå ñðåùó COVID-19, íî òîãàâà íå ñàìî ìåñòíèòå ñòðóêòóðè, à è îò öÿëàòà îðãàíèçàöèÿ íà íàöèîíàëíî íèâî çàâàëÿõà ïðîòåñòíè-ïèñìà ñðåùó íåãî è äîðè èñêàõà íåãîâàòà îòñòðàíÿâàíå êàòî ÷ëåí.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 46 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 13 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà