Докога българите ще могат да плащат и в лева, и в евро след 1 януари 2026 г.
©
През този едномесечен период левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това съобщават от БНБ.
След това, от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни.
Хората ще могат да продължат да обменят левове, ако все още разполагат с такива, в БНБ, в търговските банки или в пощенски клонове (в населени места, където няма офиси на търговски банки).
Още по темата
/
Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
09:13
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
29.12
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
Еврото поскъпва
29.12
Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
29.12
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
29.12
Още от категорията
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
08:46
Камен Алипиев – Кедъра в болница и с призив: Слушайте сигналите, които тялото ви дава и си обръщайте повече внимание
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Истински екшън в София след кражба в магазин
23:08 / 29.12.2025
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или ...
23:04 / 29.12.2025
НАП с важно съобщение, свързано с минималната заплата от 1 януари...
21:41 / 29.12.2025
Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград
21:24 / 29.12.2025
Една от водещите банки каза какво ни чака с лихвите и имотите пре...
20:40 / 29.12.2025
Мария Ботева: 449 са жертвите по пътя у нас за изминалата година ...
20:40 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.