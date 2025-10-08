Новини
Доктор: Ако трябва, всяка седмица ще има протести
Автор: Екип Ruse24.bg 12:21
© Булфото
Младите лекари у нас продължават с протестите "Бъдеще в България".

"Ще продължим докато няма резултат. Ако трябва, всяка седмица ще има протести. Искат да изгонят всички млади колеги лекари, сестри, медицински персонал. Може би целта им е някакво облагодетелстване", каза специализантът д-р Даниел Кипров пред Bulgaria ON AIR. 

Здравеопазването ще бъде пред колапс

Той алармира, че няма да има кой да лекува българския народ, ако не се вземат мерки сега. Здравеопазването ще бъде пред колапс, предупреди д-р Кипров.

"Повечето от по-старшите лекари и сестри си заминават по-рано от болниците, остават именно младите. Вечери, празници, те са там и се грижат за пациентите", каза още гостът на "България сутрин" и добави, че искат допълнителни стимули за младите лекари, както и те да бъдат насърчавани за продължаващо обучение.

Младите лекари не срещат разбиране от властта

По думите на д-р Кипров за първи път има илюзия за някакви промени, които обаче са неработещи. 

"Дали сме становище на министъра на здравеопазването, обосновали сме се защо всяко предложение е неадекватно. Претендират, че нямат отношение към заплащанията, но в наредбата за специализация стои член, който искат да премахнат, че един лекар трябва да бъде специализиращ със заплащане не по-малко от минималната работна заплата (МРЗ). Някои колеги работят на МРЗ. Те предлагат да го махнат и да няма никакво изискване", обясни медикът.

Д-р Кипров поясни, че само се свикват работни групи, но няма диалог за промяна и непрекъснато се поставят нови срокове до приемането на бюджета за следващата година, когато медиците очакват да им се каже, че в него няма средства.

"Искат да имитират дейности, да забравим всички за това, да живеем с недъзите на системата и да изтичат млади кадри. Да няма кой да лекува хората, да ги лекуват млади колеги на ръба на изтощението. Биват заставяни да работят през нощта на неадекватно заплащане за нощен труд", настоя д-р Кипров.

Трудно се специализира, младите избират чужбина

Според него близо половината млади лекари у нас заминават в чужбина, най-вече в Германия.

"Имаше срещи с министъра през юли, тогава беше обещано зачисляване на специализацията. За да попаднеш на място за специализация, често трябва да разчиташ на връзки, колеги е трябвало да дават подкупи. Щяха да бъдат предложени промени и тези обещания не бяха спазени. През септември ни бяха изсипани неадекватни предложения за наредбата", каза още младият лекар.

Самият д-р Кипров отказва предложение за работа в Германия и в момента работи на две места в България, защото иска да лекува сънародниците си и да е близо до семейството си. Но, за съжаление, понася негативите от това свое решение.

