"Домашен арест" за един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"
Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно в ареста, пише NOVA.
Първоначално беше задържан и втори митнически служител, но той беше освободен без обвинение.
