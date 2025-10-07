ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дончо Барбалов: Кампанията за еврото е сериозно напреднала
Според заместник-министъра бюджетът е стабилен и няма място за притеснение.
"Аз на този етап не виждам място за сериозни притеснения. Бих казал, че наистина финансите са напрегнати, икономиката е под влияние на различни външни шокове и кризи, но мисля, че на този етап се справяме много добре. И това, което е изключително важно, е да се подхожда разумно, да се действа премислено и мисля, че на този етап наистина няма от какво да се притесняват хората.“
Той посочи пред БНТ, че колегите от Министерството на финансите работят по проект за бюджет за следващата година и се очаква скоро да станат ясни параметрите му.
"Бюджетът ни вкара в еврозоната. Не виждам щети или жертви. В сравнение с 2024 г. имаме сериозно увеличение в бюджетните приходи, дефицит 2,4%, с тенденция част от този дефицит да бъде компенсиран с приходи от Европейския съюз“, подчерта той.
По думите му на този етап нещата изглеждат стабилно, и изрази надежда това да продължи така през следващите няколко месеца.
По думите му кампанията за еврото е започнала добре и е сериозно напреднала.
"И това, че върви тихо, означава, че всъщност вече има много информация, която е предоставена на хората. Има много срещи, проведени по места. Аз лично съм участвал в няколко. И мисля, че всъщност това, че настана така по-малко внимание към темата и по-голяма тишина, както вие казвате, е за добро. Защото значи, че има повече информация, нещата вече намериха своето място. Различни въпроси, които имаше от страна на бизнеса, от страна на хората, са намерили към този момент своите отговори. Така че на този етап сме добре. Но остават осемдесет и няколко дни до официалното въвеждане на еврото в България. И тогава вече ще се справи“, обясни Барбалов.
От утре започват и глобите, свързани с двойното показване на цените.
"Това, което е много важно, е, че с измененията в Закона това лято се даде възможност в двумесечен срок бизнесът допълнително да се адаптира към новите изисквания за обозначаване, за размер на шрифт, за касовите апарати да бъдат наистина своевременно настроени. От друга страна, това даде време и на контролните органи и институции да сверят своя часовник, когато извършат тези предварителни проверки, да знаят точно какви грешки са често срещани и на какво да се обръща внимание. Така че мисля, че този двумесечен период изигра своята положителна роля. Оттук нататък се надявам да няма много поводи за санкциониране“, каза Барбалов.
Основните санкциониращи органи са Комисията за защита на потребителите и НАП.
"Има глоби за неиздаване на касов бон, където са посочени цените в лева и в евро, общата цена. Там е между 50 и 200 лева. Има глоба между 400 и 5000 лева за неправилно обозначение. Предполагам, че тези ще са много единични случаи. И мисля, че както бизнесът, така и контролните органи имаха достатъчно време да работят в тази посока. Друг важен момент е предоставянето на информация от страна на търговците на хранителни стоки и лекарствени средства с оборот годишен над 10 милиона лева за предишната година. Този процес в момента се развива. Все повече такава информация става достъпна.“
Най-тежките санкции са за необосновано увеличение на цените, където вече при големите търговци с оборот над 50 милиона те достигат и процент от оборота.
На въпрос защо няма адекватен и институционален отговор защо всичко толкова поскъпна и продължава да поскъпва, Барбалов отговори:
"Това е един много интересен и много важен въпрос. Донякъде увеличението на цените е въпрос на усещане. И то най-силно се получава, когато е за хранителните стоки, понеже всеки ден си купуваме хранителна стока и ако там цената малко се промени, веднага го виждаме.
Вие усещате ли такова увеличение?
Забелязвам такова. И даже не бих казал, че е от тази година — последните години има увеличение. Тук искам да направя една връзка. Лично за мен е много нетипично, но Европейската централна банка преди дни публикува едно изследване за движението на хранителните цени в еврозоната за последните няколко години. Там забелязваме едно значително увеличение на цените на хранителните стоки. Което е един сериозен процес и трябва наистина да се следи. Те го следят не само както ние го следим в страната, те го следят и на европейско ниво, защото това има сериозно влияние върху хората директно. Така че хранителните стоки ние ги следим — както международните, така и местните вече се следят. И другото, естествено, голяма тема за доходите — политиката се стреми да намери верния баланс между увеличението на доходите, увеличението на производителността и запазването на покупателната способност на хората.“
Според него в случая няма елемент, че увеличението може да е превантивна мярка, за да се подсигурят търговците след приемането на еврото.
Коментари (0)
