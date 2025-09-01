ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа – със същата структура като месото
"Мляко, млечни продукти, месо, риба и яйца са четирите животински белтъчни храни, от които ние имаме много голяма потребност, за да сме здрави. Мляко - млечни продукти, т.е. киселото мляко, извара, сирене, кашкавал, са носители на калций, но нямат желязо. Желязото за кръвотворението, за имунните тела, идва от месото, жълтъка на яйцето и рибата. И те имат съдържание на желязо, което е 20% използваемо от човешкия организъм“, посочи експертът.
"Като му се добави витамин С добавка, салати, зеленчукови или някакви плодове, богати на витамин С, като цитрус и киви, става 50%. Растенията и целият растителен свят като количество съдържат желязо. Знаем - коприва, лапат, спанак, киноа, леща имат желязо. Но то е 5-7% усвоимо, защото останалото количество е в химически съединения с фетинова киселина и се излъчва с фекалната маса, не се използва. Като му се сложи витамин С, а самата коприва има витамин С, става 17-19% усвоимо. Ето защо те са ни потребни. Обаче - когато ги няма, това не е проблем“, отбеляза д-р Байкова.
"През бедните години, когато ние българите сме минавали всякакви исторически периоди - оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб. Зърнена и бобова храна правят една структура на белтъците, подобна на месото. Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа. Става структурата на месото. И с голяма зеленчукова гарнитура - в никакъв случай няма да страдаме“, посочи тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Отново: Огромно задръстване на магистрала "Тракия"
13:31 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: