Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Допълнителен прием за специалността "Медицинска сестра" в НСА
Автор: Цвети Христова 13:42Коментари (0)14
Във връзка с повишения интерес към специалността "Медицинска сестра“ и увеличената бройка в държавната поръчка Национална спортна академия "Васил Левски“ обявява допълнителен прием за обучение по специалността, субсидирано от държавата.

Документите за кандидатстване се подават от 25 до 28 август 2025 г. в Ректората на НСА, етаж 1, стая 108 или на uchebenotdel@nsa.bg. Резултатите ще бъдат обявени на 29 август, а записването на приетите студенти ще е от 1 до 4 септември 2025 г.

Национална спортна академия, която има успешен опит в обучението на здравни специалисти по кинезитерапия/физиотерапия, разкри специалността "Медицинска сестра“ през учебната 2023-2024 г. Студентите на НСА имат възможност да практикуват във водещи лечебни заведения - УМБАЛ "Токуда“, УМБАЛ "Лозенец“, Медицински институт на МВР, МБАЛ "Вита“ и др, което им дава шанс да натрупат опит и да изградят контакти за успешна професионална кариера.

Подробна информация е публикувана в сайта на висшето училище.

Още по темата: общо новини по темата: 3
14.07.2025 »
07.07.2025 »
20.06.2025 »






Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
08:35 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница
13:18 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:09 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа
09:59 / 23.08.2025
