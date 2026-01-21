Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на финансиране за Министерството на здравеопазването за 2026 г. в общ размер на 920 300 евро. Сумата е за увеличаване на субсидията за Българския Червен кръст, в т.ч. 153 400 евро за Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст, съобщиха от правителствената пресслужба.Средствата са предназначени за финансово осигуряване на дейности на най- голямото сдружение с идеална цел в България в съответствие с целите и политиките на организацията в полза на уязвимите български граждани и на лицата, получили хуманитарна закрила.С друго правителствено решение е одобрено финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 279 000 евро. Със средствата се предвижда да бъде закупена нова ангиографска система в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Реализирането на инвестицията ще доведе до осигуряването на адекватна здравна и медицинска грижа, която да позволи съкращаване на средното време от началото на симптомите до началото на лечението. Това ще доведе до намаляване на смъртността от инсулти и до увеличаване дела на болните с добри функционални показатели. Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора.