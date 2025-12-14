Доставиха авариен генератор на танкера "Кайрос"
Екипите вече са на борда на танкера, съобщава Maritime.bg
Извършва се опит за възстановяване работата на котвеното устройство на танкера, за да бъде вдигната дясната котва на кораба.
За изтеглянето на танкера държавата е осигурила до 1,2 млн. лева.
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
