© Доведоха кмета на Варна Благомир Коцев в съда. Това се случи преди минути.



Той даде изключително кратък коментар. "Благодаря за подкрепата, надявам се да видя семейството си. Варненци ме чакат", каза Коцев.



Припомняме, че защитата му поиска той да бъде освободен. До момента във Варна бяха организирани поредица от протестни шествия срещу ареста на Благомир Коцев. Днес пред съдебната палата в София отново са се събрали хора в подкрепа на варненския кмет.



