Разширяването на търговската дейност и насърчаването на взаимните инвестиции между България и Румъния бяха във фокуса на разговор между областния управител на Русе Драгомир Драганов и регионалния мениджър на FARRESIN FORMWORK ROMANIA Стефан Думитру.В разговорите участва и изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, благодарение на която се реализира инициативата. Централата на фирмата се намира в Италия, а компанията е сред водещите в сферата на строителството, индустриалното механично оборудване, както и машините за селското стопанство. Те са и лидер с няколко десетилетия опит в производството на кофражни системи.Драганов и Думитру обсъдиха възможността за активно навлизане на компанията на българския пазар и участието ѝ в големи инфраструктурни проекти. Драганов посочи, че и редица български фирми от различни сектори имат желание за навлизане на румънския пазар. Износът на страната ни към северната ни съседка бележи ръст от 5.5% за първите девет месеца на тази година спрямо предходната, заяви областният управител, цитирайки предварителни данни на НСИ към 11 ноември. Те сочат, че износът на България към Румъния вече е достигнал над 5.8 млрд. лева.По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 398,7 млн. евро.