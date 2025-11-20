Драгомир Стойнев по време на дебата в пленарна зала за бюджетите на НЗОК и ДОО.
Народните представители днес ще гласуват на първо четене двата бюджета, а утре план-сметката на държавата.
"Промените не гонят инвеститорите, не гонят бизнеса- такива са правилата, защото така е в цял свят. Отидете в някоя друга държава, където да имате данъци, каквито има в България- такъв данъчен рай. Високите осигуровки не влияят на инвеститорите", защити Стойнев бюджета.
Драгомир Стойнев: В България е данъчен рай!
Още по темата
/
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:09
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
19.11
Още от категорията
/
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:48
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
10:08
С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
19.11
Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството обсъди премиерът Желязков с вицепрезидента на "Моторола Солюшънс" Майкъл Каае
19.11
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.