Дрон затвори за кратко въздушното пространство над летище "Васил Левски" в София
Системите за сигурност за засекли дрон. Веднага са информирани РВД, "Гранична полиция" и всички наземни служби.
Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е бил възстановен.
От МВР съобщиха, че е проверен сигнал за дрон. Установен е любител фотограф, който снимал кацащи и излитащи самолети. Той доброволно е предал техниката си на служителите на МВР. Дал е обяснения и е бил освободен.
