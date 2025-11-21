Другата седмица предстои промяна в движението на участък от АМ "Хемус"
В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-и км.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
