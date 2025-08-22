© Фокус Дърво се стовари върху движещ се автомобил в Монтана. Това става ясно от публикувана снимка във Фейсбук страницата на Meteo Bulgaria.



Причината е силна буря и ураганен вятър. От Meteo Bulgaria твърдят, че имат информация за още много паднали дървета в целия град.



"Фокус" се опитва да се свърже с полицията в областния град за подробности.



В коментари към публикацията се съобщава за сходна ситуация в Попово и Видин.