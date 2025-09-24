Новини
Държавата дава пари за духовната и културната идентичност на местните общности 
Автор: Десислава Томева 17:53
©
Стартира приемът на заявления за подпомагане по интервенцията "Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Това съобщават от Министерството на земеделието.

Целта на интервенцията е опазване на духовната и културната идентичност на местните общности чрез финансиране на дейности по възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение. По този начин се създават условия за по-добро качество на живот и съхраняване на традициите в селските райони.

Допустими кандидати по процедурата са местни поделения на вероизповеданията, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията и религиозни общности, които притежават храмове или молитвени домове в поне 100 общини на територията на селските райони в страната.

Общият бюджет по интервенцията е в размер на левовата равностойност на 72,5 млн. евро. Максималният размер на допустимите разходи е до 400 000 евро.

Крайният срок за подаване на заявления е 31 декември 2025 г., като кандидатстването се извършва изцяло онлайн чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Разяснения по Условията за кандидатстване могат да се искат до три седмици след началото на приема, като запитванията се подават чрез СЕУ, с ясно посочване на името на приема.

С Условията за кандидатстване, както и с пълния пакет от документи по процедурата може да се запознаете от интернет страницата на Стратегическия план и в Системата за електронни услуги: https://seu.dfz.bg/drupal/?q=G7-1.

