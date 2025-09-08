Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Държавата остави Ники от Калофер без лечение
Автор: Екип Ruse24.bg 14:48Коментари (0)63
©
Пациенти с рядкото генетично заболяване мускулна дистрофия тип Дюшен нямат достъп до жизненоважни дихателни апарати, защото те не се покриват от Здравната каса, сигнализират близки на засегнати в деня за информираност за болестта.

Мускулната дистрофия тип Дюшен поразява 1 на всеки 3500 момчета, като обикновено диагнозата се поставя до 5-годишна възраст.

С напредване на болестта пациентите постепенно губят способност да се движат и на по-късен етап се нуждаят от специални апарати за подпомагане на дишането.

"Когато Николай изпадна в състояние, в което не можеше да диша самостоятелно, беше в болница няколко месеца. Родителите ми успяха с помощта на приятели и чрез кампания да съберат пари, за да купят първия апарат, който му спаси живота,“ разказва Елена Денева, сестра на 20-годишния Николай Божиков от Калофер, диагностициран с болестта още преди да навърши две години, цитирана от Господари на ефира.

В момента Здравната каса покрива разходите за дихателни апарати само за непълнолетни пациенти. Проблемът е, че често нуждата от тези апарати се появява след навършване на 18 години, когато семействата са принудени да финансират покупката сами.

Последният апарат за Николай струва 26 000 лева, като средствата са събрани чрез дарителски кампании и помощ от близки.

Това е особено важно, защото дихателната недостатъчност и честите инфекции са основната причина за смърт сред хората с тази болест. Поради липсата на адекватно лечение у нас пациентите живеят почти два пъти по-кратко, отколкото в страни с добре организирана система за грижа. В България в момента има около 150 души, диагностицирани с Дюшен.

От НЗОК обясняват, че не могат да покриват разходите, защото нито апаратите, нито диагнозата са включени в задължителните списъци за финансиране. Заявления за включване могат да подават лекарски и пациентски организации, както и определени медицински специалисти.

"В случай че в НЗОК постъпят такива предложения, те ще бъдат разгледани от създадената експертна комисия,“ посочват от касата.

Въпреки многократните настоявания от лекари и пациенти, досега не е намерено решение.

За да се привлече вниманието към проблема, днес в небето бяха пуснати 100 червени балона – символ на надеждата и нуждата тези хора да бъдат забелязани.

Семействата на пациентите настояват институциите спешно да преразгледат правилата, за да могат болните да получат шанс за по-дълъг и по-пълноценен живот.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
21:49 / 06.09.2025
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:25 / 06.09.2025
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над Николай Кожухаров
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над Николай Кожухаров
15:54 / 06.09.2025
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
16:50 / 06.09.2025
Окръжна прокуратура-Русе внася иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Окръжна прокуратура-Русе внася иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:50 / 06.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
14:56 / 06.09.2025
Актуални теми
Лято 2025
Бюджет 2025
Кабинетът "Желязков"
Водна криза
Жестока катастрофа в Монтанско!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: