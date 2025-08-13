Новини
Държавата отпуска допълнителни 34 млн. лева за културните институти у нас
Автор: Самуил Иванов 12:01Коментари (0)76
© Булфото
Министерският съвет отпусна финансиране в размер на 34 млн. лева за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Това са театри, опери, филхармонни дружества, симфониети и балетни центрове. Това е логично поведение на правителството по отношение на сценичните изкуства и грижа за нашия сектор.

Това заяви министърът на културата Мариан Бачев на брифинг пред журналисти в Министерския съвет. 

"Бюджетът за сценичните изкуства за 2025 година вече беше увеличен спрямо бюджета за 2024 година с 6 млн. лева - от 159 млн. лева на 165 млн. лева", отбеляза министърът. 

Той допълни, че тези допълнителни средства се отпускат поради приемането на бюджета не в рамките на бюджетната процедура, която бе през есента на 2024 година, а през март на 2025 година. 

"Бюджетът беше приет късно тази година. Затова тези допълнителни средства тогава не беше ясно кога ще бъдат възможни в новия бюджет. Обикновено това става след шест месеца, след като бюджетът е приет", каза той. 

Министърът благодари на министър-председателя и министъра на финансите за отпускането на средствата. 

"Това не са просто цифри. Това са възможности за представления, турнета, нови концерти, достигане до по-голяма публика, както и възпитание на вкус, което е изключително важно като ангажимент и за Министерството на културата, и за настоящия кабинет", заяви министърът. 

Той бе категоричен, че няма да бъде закривани културни институции: "Разсейваме всякакви спекулации, че ще се закриват театри и трупи. Това не е така. Ще продължаваме да се грижим за тези сценични изкуства, за да можем да предложим по-адекватна политика. Това са 51 държавни културни института".

