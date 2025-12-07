Държавата отпуска пари за субсидии на даровити ученици
Средствата се предоставят съгласно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г., приета с Постановление на Министерския съвет. С тях ще бъдат изплатени стипендии, отпуснати през 2024 г. и 2025 г.
На 57 общини ще бъдат преведени общо 446 310 лв. за финансово стимулиране на ученици от общински училища. Отделно от това на Столична община и на общините Варна, Добрич и Велико Търново се предоставят 21 465 лв. за стипендии на ученици от частни училища на територията на София, Варна, Велико Търново и Добрич. По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 163 890 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни училища.

