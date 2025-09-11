ЗАРЕЖДАНЕ...
|Държавата протегна ръка на гражданските организации – започва съвместна работа и законотворчество
По повод старта на дейността на СРГО, председателстващият съвета вицепремиер Атанас Зафиров, изрази надежда с работата в настоящия състав той да бъде максимално ефективен в партньорството между държавата и гражданското общество.
Участниците в заседанието постигнаха консенсус относно процедурата за представяне на единно становище от страна на СРГО. Процедурата за приемане на единно становище от СРГО представи Захари Янков, правен експерт от Български център за нестопанско право. Тя ще гарантира изразяване на становища по законопроекти, чиито вносители както народни представители, така и Министерският съвет.
Възприет бе принципа, организацията, чиято дейност е най-близко до обсъжданата тематика, да е водеща при изготвянето на въпросното становище.
СРГО взе решение и по кои висящи проекти на нормативни актове ще изготви свое единно становище. Сред тях са: Общ законопроект за насърчаване на доброволчеството, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.
В състава на Съвета влизат 14 неправителствени организации. Това са Фондация "Български център за нестопанско право“, Фондация "Заедно в час“, Сдружение "Български дарителски форум“, Сдружение "Български Хелзински комитет“, Фондация "Работилница за граждански инициативи“, Сдружение "Асоциация на европейските журналисти - България“, Фондация "Антикорупционен фонд“, Българска фондация биоразнообразие, Сдружение "Национален младежки форум“, Сдружение "Форум гражданско участие“, Фондация "Български фонд за жените“, Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност“, фондация "Карин дом“, Фондация "За нашите деца“. Дейността на СРГО се подпомага от отдел "Превенция и защита от домашното насилие, сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и взаимодействието с гражданското общество“ на Министерския съвет.
