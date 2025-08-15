Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Държавата с насоки към бизнеса за правилното етикиране на стоките в двете валути
Автор: Екип Ruse24.bg 13:11Коментари (0)69
©
Цените трябва да се изписват ясно и четливо с еднакъв размер на шрифта за двете валути, с обозначения, които са ясни за потребителя. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след заседание на експертната работна група “Нефинансов сектор" към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. В заседанието, което се проведе в Министерството на икономиката, участие взеха представители на бизнеса, експерти от браншови и неправителствени организации.

На заседанието на експертната работна група "Нефинансов сектор" бяха обсъдени насоки за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите от търговците и за заплащане на покупките в брой в евро и лева, във връзка с въвеждането на еврото в Република България.

Министър Дилов изтъкна, че насоките целят предоставяне на методически указания и оказване на максимално разяснение за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите от търговците и за заплащане на покупките в брой в евро и лева.

По думите му те обхващат периода на двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. "Насоките нямат задължителен характер, но са важни за бизнеса и за спазване на добрите практики", изтъкна той.

Дилов подчерта, че насоките са изготвени в рамките на работната група, в съответствие с предложенията на работодателските организации и с изискванията и последните промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Те включват разяснения за поставянето на цените при двойното обозначаване. "Цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена", бе категоричен той. Няма изискване коя валута да е първата. Ако изписването на стотинките в едната валута е с по-малък шрифт, то и в другата може да бъде така, уточни министърът.

След 1 януари 2026 г. законът не забранява смесено плащане, но на търговците им е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания. При заплащане в брой рестото се връща изцяло в евро, но при липса на наличност се връща изцяло в лева. Това важи и за връщането на платена сума при рекламация.

След като бяха обсъдени с представителите на бизнеса, експерти от браншови и неправителствени организации, насоките ще бъдат публикувани и на официалната държавна страница Evroto.bg.

Икономическият министър изтъкна, че присъединяването на България към еврозоната ще има положителен ефект за икономиката и бизнеса и без съмнение ще повиши жизнения стандарт на хората.

Дилов бе категоричен, че освен че е готов за присъединяването към еврозоната, бизнесът напълно осъзнава ползите, тъй като от 1 януари 2026 г. ще отпаднат разходите за превалутиране и тези за поддържане на левови и еврови сметки, което по данни на министерството ще спести приблизително 1,1 млрд. лева.

По неговите думи още преди същинското присъединяване се наблюдават и първите положителни ефекти. "Кредитният рейтинг на България беше повишен с една степен, достигайки за първи път нивата от 2007 г., а очакванията ни са до края или в началото на следващата година да бъде повишен с още една степен, което вече би бил най-добрият кредитен рейтинг в историята на България", каза той.

Икономическият министър подчерта, че се наблюдава и завишен инвеститорски интерес, като преките чуждестранни инвестиции за първите 5 месеца от годината нарастват с 47% до 1,4 млрд. евро.

Още по темата: общо новини по темата: 1397
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
предишна страница [ 1/233 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Държавата разпродава имоти
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: