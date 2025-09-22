ЗАРЕЖДАНЕ...
|Държавата се споразумя с трите мобилни оператора за изграждане на мрежа от 7000 км – колко ще струва това
Истината обаче е, че в някои краища на България жителите все още нямат достъп до интернет или качеството му не е на добро ниво.
Както Money.bg писа, трите големи мобилни оператора на територията на страната - Yettel, Vivacom и A1, подписаха споразумения с държавата за изграждането на 7000 км мрежа, която да подобри достъпа до интернет на жителите в малките населени места. Договорите са на обща стойност 433 милиона лева без ДДС, като по-голямата част от сумата - 390 милиона, ще бъдат осигурени чрез Плана за възстановяване и устойчивост.
Крайният срок за изпълнението на проекта е 30 юни 2026 година.
Докато според българските управляващи за дигитализацията на страната ще са нужни няколко стотин милиона лева, то за осигуряването на достъп до интернет в целия свят ще трябват близо три трилиона долара, предаде Economica. Това показват изчисленията на Международния съюз по телекомуникации (ITU) към ООН.
В своя доклад "План за действие за свързване на човечеството", разработен съвместно с Кралство Саудитска Арабия, близо една трета от световното население (2,6 милиарда души) няма достъп до интернет. Разбира се, основни фактори са социалното и икономическото състояние на регионите. Очаква се, че през 2024 г. 93% от населението на страните с високи доходи използва интернет, в сравнение с едва 27% в страните с ниски. Именно преодоляването на тази разлика е сред основните задачи на организацията.
Как ще бъдат разпределени разходите?
"Светът се нуждае от между 2,6 и 2,8 трилиона долара, за да свърже човечеството до 2030 г. Тази цифра е почти пет пъти по-висока от последната оценка, проведена през 2020 г.", каза Негово Превъзходителство инж. Хайтам Ал-Охали, изпълняващ длъжността управител на Комисията по комуникации, космос и технологии на Кралство Саудитска Арабия.
Според документа най-голям разход (около половината от сумата) ще представляват инвестициите във физическата инфраструктура. Освен изграждането на оптична мрежа, този етап включва и разполагането на сателити в отдалечени точки. Планът предвижда и използването на вече изградена инфраструктура като точка за достъп до интернет (като училища например).
Значително по-млака сума ще е нужна за намаляването на цените на технологиите и мобилните услуги в по-бедните региони. Според анализа тя ще е в размер на 983 милиарда долара.
За развиването на дигитални умения и компетентности сред населението ITU изчислява, че ще са нужни 152 милиарда долара, а за оптимизация на регулацията - 600 милиона.
Според инж. Ал-Охали управляващите, бизнеса и организациите трябва да си сътрудничат, за да може планът да бъде изпълнен до 2030 година. В противен случай това може да доведе до задълбочаване на проблема и повишаване на бъдещите разходи.
