ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
Хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Както и редица лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.
Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули – тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група, пише NOVA. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година.
Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Като задължението си пред държавата ще трябва да спазват всеки ден – включително в събота, неделя и на официалните празници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1428
|предишна страница [ 1/238 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
10:59 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
12:05 / 26.08.2025
"Ергенът: Любов в рая" стартира на 1 септември
11:06 / 26.08.2025
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
21:04 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: