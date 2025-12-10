Държавата ще увеличи акционерното си участие в капитала на БЕХ ЕАД чрез апорт на имот - частна държавна собственост. Решение за това бе взето от Министерския съвет на днешното му заседание.Имотът е предоставен за управление на Министерството на енергетиката и се намира в Атина, ул. "Акадимиас“ № 12. Той представлява парцел с площ от 196,87 кв.м и построена в него седеметажна сграда с обща разгъната застроена площ от 1 424 кв.м.БЕХ ЕАД е публично предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия. Той е търговско дружество със 100% държавно участие и притежава 100% от капитала на основните търговски дружества, които изпълняват съвместни стратегически проекти с Република Гърция. Сред тях са терминалът за втечнен природен газ в Александруполис, газовият интерконектор Гърция - България, инициативата за изграждане на Вертикален газов коридор, междусистемният далекопровод от подстанция "Марица-изток" до подстанция "Неа Санта“ и други.Дългосрочната цел на Министерството на енергетиката е имотът да бъде използван за настаняване на участниците, ангажирани с дейности по реализацията на съвместните стратегически енергийни проекти между двете държави. В него ще се обособят самостоятелни апартаменти и офиси за осигуряване на материално-техническата база за нуждите на БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества