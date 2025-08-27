ЗАРЕЖДАНЕ...
|Държавата увеличава капитала си в БЕХ с 1.5 милиарда лева
"Тези средства ще послужат за увеличение на капитала на БЕХ", уточни той като парите ще са за увеличаване на акционерното участие на държавата в Холдинга.
Той успокои, че това по никакъв начин няма да повлия на дефицита на държавния бюджет.
"През последните години българската енергетика беше изключително и само донор на средства като включително от българската енергетика се взимаха средства за закупуване на зърно, което така или иначе българските граждани никога не видяха", напомни министърът.
По думите му този милиард и половина ще подпомогне БЕХ и неговите дружества при изпълнение на инвестиционната програма. В средносрочен план планираните проекти са за над 15 млрд. лева.
Сегашният милиард и половина ще се изразходва за хидроагрегатите на ПАВЕЦ "Чаира", върху които в годините назад са търпели щети. "От четири хидроагрегата в момента работи един от тях. Два от тях се рехабилитират, два от тях ще се наложи изцяло да подменим", каза още Станков и допълни, че в момента текат и ремонти по част от електроцентралите на НЕК.
Средства ще достигнат и до блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".
