Министерският съвет прие Решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.Със законопроекта се постига хармонизиране на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управлението на отпадъците и намаляване на административната тежест за заинтересованите страни.Разширяват се отговорностите на местната власт, свързани с управлението на строителните отпадъци, образувани от домакинствата. Увеличават се правомощията на общините за намаляване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци. Засилва се контролът върху дейността на лицата, извършващи дейности с отпадъци, организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално.С промените в закона се въвеждат нови наказателни норми с цел да се постигне по-ефективно ограничаване на рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци.