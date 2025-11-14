Държавен вестник обнародва закона за особения управител на "Лукойл"
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в "Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото Народно събрание на 7 ноември 2025 г., повторно приет на 13 ноември 2025 г.
Издаден в София на 13 ноември 2025 г., пише в Държавен вестник.
Припомняме, че промените бяха върнати от президента Румен Радев и гласувани повторно в пленарна зала още на следващия ден.
Адриан Николов: Видяхме много по-бързо оттласкване от дъното в ре...
20:29 / 13.11.2025
