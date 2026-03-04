Правителството прие Решение за определяне на Марта Георгиева Петрова за председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ и за отмяна на т. 2 от РМС № 820 от 2025г., с която Бойко Рановски - заместник-председател на ДАБДП е определен за временно изпълняващ длъжността председател на ДАБДП считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.