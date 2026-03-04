Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" е с нов шеф
©
Още от категорията
/
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:25
Министър Щонова за високите сметки за ток: Ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР
14:19
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
13:47
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
13:47
Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана
13:27
Министърът на отбраната е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток
13:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Виктор1
преди 4 ч. и 8 мин.
Това във връзка с изборите да са честни ли е?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.