Румен Радев почете паметта на загиналите български военнослужещи, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Държавният глава участва във военния ритуал – панихида пред Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища. Заупокойна панихида бе отслужена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Румен Радев положи венец и отдаде почит пред мемориала на загиналите за България воини и пред плочите на загиналите български военнослужещи в Камбоджа и Кербала.
На военния ритуал присъстваха също така министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната Емил Ефтимов, народни представители, представители на Министерство на отбраната, военнослужещи, членове на военнопатриотични съюзи.
Архангелова задушница е!
