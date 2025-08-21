Държавното обвинение в Стара Загора с подробности за инцидента в завод "Арсенал"

© Вчерашният инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък няма връзка с военното производство. Това заяви пред журналисти Мария Михайлова, и.ф. окръжен прокурор на Стара Загора, предаде репортер на "Фокус". Тя уточни, че пострадалото лице се намира в Клиника по изгаряне в Пловдив и за него се полагат необходимите медицински грижи.



"Събитието се е случило на територията на завод "Арсенал", но няма връзка с военното производство. Касае се за изчистване на отпадъци с техника, която се е възпламенила в момента извършване на тези дейности. Ще бъдат извършени съответните процесуално-следствени действия", заяви прокурор Михайлова.