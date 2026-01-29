Дъжд и сняг в следващите 24 часа
© Plovdiv24.bg
Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, максималните в повечето места между 4° и 9°. За София минимална температура около 1°, а максималната ще бъде 4°.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
18:32
Инцидент с много неизвестни: Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
12:26
Шкварек: Редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат"
09:34
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.