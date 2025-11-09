През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта ще вали в западната половина от страната, а през деня и на изток. В Източна България ще духа слаб и умерен южен вятър, а в западните и централните райони на Дунавската равнина - слаб, от запад-северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 15°.В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.По Черноморието ще бъде облачно, през деня почти без валежи. Дъжд ще вали през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, вечерта на север от Варна 3 бала.В Пловдив се очакват стойности между 11° и 16°, а в Благоевград – от 10° до 16°.В Сандански ще бъде малко по-топло – от 11° до 17°, а в Кърджали температурите ще варират между 11° и 19°. В Ямбол и Бургас ще е най-топло – около 13° минимална и до 19° максимална температура. Във Варна ще бъде от 14° до 18°, а в Шумен – от 9° до 17°. В Силистра ще е с подобни стойности – от 12° до 17°, докато в Русе ще бъде малко по-хладно – от 12° до 15°. Във Велико Търново минималната температура ще е 9°, а максималната 18°. В Плевен ще бъде по-хладно – между 9° и 12°, а в Монтана и Видин – съответно от 9° до 13° и от 10° до 13°.Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 12 мин. и залязва в 17 ч. и 09 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 57 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 42 мин. и изгрява в 21 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава, съомщиха от НИМХ.Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните.В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи.