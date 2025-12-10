Два часа по-рано: Студенти започнаха протестно шествие срещу властта
"Загряваме за довечера", заявяват младежите.
Протестното шествие ще се насочи към площад "Независимост", където в 18:00 ще се слее с националният протест срещу правителството.
"Фокус" припомня, че заради протеста тази вечер движението в столицата ще бъде реорганизирано - как вижте тук.
