Двама млади българи получиха стипендии за образованието си от БНБ
©
• Симона Антонова Николова, обучаваща се за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър“, университет ДОФИН, Париж, Франция, специалност "Икономическо и финансово инженерство“;
• Петър Пенчев Тодоров, обучаващ се придобиване на образователна и научна степен "доктор“, Университет за национално и световно стопанство, докторска програма "Икономика и управление (Предприемачество)“.
Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са достъпни на интернет страницата на централната банка тук.
Документи за участие в тазгодишния конкурс подадоха общо 17 кандидати, от които 10 докторанти и 6 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър". Един от кандидатите се обучава в университет в чужбина, а 16 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 13 кандидати.
Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите магистри – "Възраждане на протекционизма: икономически и геополитически фактори и ефекти върху българската икономика“, а за докторантите – "Преструктуриране на ролята на глобалните валути". Всяко есе беше анонимно и независимо оценено от двама рецензенти, определени от Комисията.
Вземайки под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да допусне до интервю шестима кандидати – четирима студенти, обучаващи се за ОКС "магистър“, и двама докторанти. На събеседването кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.
След комплексна преценка на представянето на всеки един от кандидатите, достигнал до този етап на конкурсната процедура, по предложение на Комисията, Управителният съвет на БНБ реши през 2026 г. да бъдат присъдени две стипендии – на студент, обучаващ се за придобиване на ОКС "магистър“, и на обучаващ се в докторска програма.
В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 547 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 47.
Още от категорията
/
НСИ: Средно за почивка в чужбина българинът е изхарчил малко над 740 лева през миналата година
11:37
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:59
Експерт: При обратна продажба на бижута се изплаща само цената на златото като скрап, която е по-ниска от тази при инвестиционните продукти
10:28
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
Зам.-ректорът на Академията на МВР: Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори
23.02
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна, движението е отцепено, районът е силно задимен
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.