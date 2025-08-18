Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Двама мъже са задържани за предизвикване на големия пожар край Стара Загора
Автор: Рени Атанасова 17:03Коментари (0)60
© Община Стара Загора
виж галерията
Двама са задържани за предизвикване на големия пожар край Стара Загора, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. На 17 август, в 15:10 часа, в ОДЧ на Второ РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност "Черния мост", северозападно от гр.Стара Загора.

След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на с.Малка Верея.

Поради разрастналия се пожар, вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу". Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване.

Няма пострадали хора. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

Благодарение на бързата реакция на институциите, хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската Пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от МО с хеликоптери и модула за наземно гасене.

На място бяха кметът на Община Стара Загора, който освен че ръководи гасителните действия и лично участва в гасенето, областният управител на Стара Загора, секретарят на Община Стара Загора, директорите на ОДМВР-Стара Загора и РДПБЗН-Стара Загора. В гасителните дейстивя се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци, и представители на други институции.

Към днешна дата, пожарът е локализиран, на място има екипи на Пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволците от доброволното формирование към Община Стара Загора.

От Районната прокуратура в Стара Загора съобщиха, че мъжете са привлечени като обвиняеми за причиняване на палеж по непредпазливост. Спрямо тях е взета мярка за неотклонение "гаранция“ в размер от по 4000 лв. за всеки един от тях. По делото текат действия по разследването – разпити на свидетели, първоначален оглед на местопроизшествието. Действията по събиране на доказателства под ръководството на прокурор от Районната прокуратура в Стара Загора продължават. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза. Срокът за разследване е двумесечен.

Като обвиняеми са привлечени 41-годишният А.Г и 39-годишният С.Г. за това, че на 17 август в землището на село Малка Верея, област Стара Загора, и в землището на Стара Загора, всеки от тях, по непредпазливост е запалил имущество със значителна стойност. На място е установено, че А.Г. и С.Г. извършвали строително-ремонтни дейности в двор на къща и при работа с машина тип "флекс“ възникнали искри, които възпламенили намиращите се наблизо сухи треви.

Вследствие на силния вятър огънят се е разпространил и обхванал къщи, стопански постройки, храсти и дървета в местностите Седми километър, Черният мост и Бобоолу.


Още по темата: общо новини по темата: 5
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
13:15 / 16.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Цените по Черноморието: 18 лв. за миш-маш, а пиле с ориз ще хапнете за 13-15 лева
Цените по Черноморието: 18 лв. за миш-маш, а пиле с ориз ще хапнете за 13-15 лева
11:23 / 16.08.2025
Актуални теми
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Лято 2025
Либерализация на цената на тока
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: