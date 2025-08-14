Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Двама загинаха след тежка катастрофа във Видинско тази нощ
Автор: Екип Ruse24.bg 09:24Коментари (0)88
©
Две жертви и двама пострадали при тежка катастрофа тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв във Видинско. Това съобщават от ОДМВР-Видин. 

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил след полунощ. Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията.

По първоначални данни катастрофата е причинена заради шофиране с несъобрзена скорост по пътя от Брегово към Ново село. 23-годишен мъж губи контрол над автомобила си при десен завой. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета на банкета вдясно от платното за движение.

От полицията съобщават, че на място е загинал 20-годишен пътник, който е седял на предната дясна седалка. Водачът – с множество травми, е починал по-късно във видинската болница. Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията на видинската болница.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.

Още по темата: общо новини по темата: 835
13.08.2025 Водач с внушителна алкохолна проба е катастрофирал с автомобила си
12.08.2025 17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
12.08.2025 Военна прокуратура поема случая с катастрофата в Ямболско, при която загина капитан Николай Илиев
12.08.2025 Пиян шофьор е предизвикал катастрофата, която създаде километрично задръстване  на АМ "Тракия"
11.08.2025 Капитан Николай Илиев загина при катастрофата в Ямболско
11.08.2025 Има пострадал при катастрофата на АМ "Тракия"
предишна страница [ 1/140 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Държавата разпродава имоти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: