Две земетресения е имало у нас в рамките на часове. Това показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Първият трус е бил снощи в 23:46 часа с епицентър между Стралджа и Карнобат. Той е бил с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер, а дълбочината му е била 18 км.

Вторият е от тази сутрин от 9:09 часа с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер с дълбочина 15 км. Епицентърът му е близо до село Малко Асеново.

Земетресението е било на 12,4 км североизточно от Димитровград и на 206 км от София.