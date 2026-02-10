Във връзка с високия обществен интерес и множество запитвания от медии прокуратурата предостави допълнителна информация за хода на разследването по две досъдебни производства за смъртта на общо 6 лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица.По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8.02.2026 г., както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство.Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочат, че изстрелите са произведени с револвер "Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет "Глок“. По данни на ГД "Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло К.По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, в т.ч. на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.И днес, 10.02.2026 г., огледите на местопрестъплението в района на хижата в Петрохан продължават. При огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло К. на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под вр. Околчица.На името на Ивайло И. на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.На името на Николай З. на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.Работата по изготвяне на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.С оглед изясняване цялостната дейност на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието й с държавни органи – министерства и други, както и твърдения за финансови дарения, предстои Окръжна прокуратура-София да отдели материали, които да бъдат изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура с оглед проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.