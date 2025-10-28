Парка за мечки край Белица, управляван съвместно от "Четири лапи" и Фондация Бриджит Бардо, посрещна своите най-нови обитатели - мечетата Фрол и Фросия.Новите мечешки обитатели са седемгодишните брат и сестра и идват от защитено убежище за мечки на "Четири лапи" в Украйна - Парк за мечки Домажир. През 2020 г. те са били спасени от международната организация за защита на животните от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него.Мечките вече се намират на територията на Парка за мечки в Белица, те са в добро здравословно състояние и временно настанени в карантинния сектор, където се наблюдават от ветеринарен лекар. Те бяха транспортирани у нас от Домажир, който достигна пълния си капацитет с 31 мечки.Преместването на животните в българския парк се е наложило, за да се гарантира тяхното дългосрочно благосъстояние и необходимите им за спокоен и здравословен живот пространство и грижи.Решението е част от планирано релокиране на общо четири мечки от Украйна – две в парка за мечки в Белица и още две в друг от защитените паркове на организацията.Преместването на мечките е с унисон на мисията и ангажиментите на "Четири лапи" за дългосрочна грижа за тяхното благосъстояние и гарантира, че в новите си домове, те ще разполагат с необходимото пространство и внимание от екипите.Планираното преместване на тези четири мечки е с цел да помогне за облекчаване на натоварването върху отдадения екип на място в Домажир, като същевременно ще допринесе за по-равномерното разпределение на животните в убежищата на "Четири лапи" по света.След 40-часово пътуване от Украйна през Полша, Словакия, Унгария и Румъния, Фрол и Фросия пристигнаха благополучно в "Парк за мечки" - Белица в края на миналата седмица и вече са най-младите обитатели след 9 годишните Теди и Ива, които доскоро бяха познати като младежите на Парка.Парка за мечки в Белица наскоро отбеляза своя 25-годишен юбилей, който съвпада и с годишнината на офиса на "Четири лапи" в България и е единственото защитено място в България, посветено на осигуряването на нов живот за спасени мечки в максимално близки условия до естествената им среда. Понастоящем той е дом на вече 17 мечки, пострадали от човешка намеса – включително животни, отглеждани в плен или при неподходящи условия и има достатъчно място, за да посрещне нови жители. Разположен между Южна Рила и Пирин с удивителна естествена природа от 12 декара иглолистна и широколистна гора, защитеното убежище е истински рай за мечките. Първоначалната мисия на парка е да предостави сигурно убежище на всички "танцуващи“ мечки в България, както и на няколко животни, спасени от Сърбия и Албания.Жестоката практика на използване на мечки за забавление продължава до 2007 г., когато организацията "Четири лапи" успешно спасява последната от тях – символичен край на една болезнена епоха. Оттогава, паркът е дал шанс за достоен живот на мечки от различни балкански държави."Транспортирането на мечките премина успешно. Радостни сме, че продължаваме мисията на парка – да осигурим спокойно място, в което тези величествени същества могат да живеят в условия, максимално близко до естествения си хабитат, далеч от лоши условия, в които са били отглеждани. Засега Фрол и Фросия ще бъдат настанени отделно, за да свикнат спокойно с новия си дом. В бъдеще е възможна тяхната социализация с други мечки в парка, но това ще се случи само след внимателно наблюдение на поведението и адаптацията им от страна на нашия опитен екип, който вече 25 години се грижи за благосъстоянието на спасени мечки", допълват от "Четири лапи".Фрол и Фросия са брат и сестра, родени през 2018 г. Преди спасяването им през 2020 г. от екипа на "Четири лапи" и преместването им в "Парк за мечки" - Домажир, те са отглеждани в лоши условия в близост до хотел в Украйна.Според предишния им собственик, мястото било популярно и винаги пълно с посетители през 90-те години. По това време собствениците решават да създадат и собствен частен мини зоопарк за забавление и за да привлекат повече гости. По-късно, когато собствениците остаряват и децата им се преместват в чужбина, поддържането на бизнеса и зоопарка става трудно.След като собствениците затворят бизнеса си, местните власти молят екипа на "Четири лапи" в Украйна да поеме грижата за всички мечки. Първите животни, които украинският екип спасява от там, са Даша и Лейла през 2019 г. За съжаление, тогава екипът не успява да спаси и останалите четири мечки. След дълги и трудни преговори през 2020г., най-накрая успешно преместени са и Фрол и Фросия, а през 2021г., след разширяване и успешна интеграция на защитеното убежище - и другите две оставащи мечета Тор и Фрея заживяват в Домажир.Опитните пециалисти в "Парк за мечки" - Белица ще продължат да осигуряват на Фрол и Фросия, професионални грижи и естествена среда, подходяща за вида им. Екипът се грижи за тяхното благосъстояние и наблюдава адаптацията им към новата среда денонощно.Преместването на мечките в българския парк е част от ангажимента на "Четири лапи" да предоставя дългосрочна грижа и защита на животни, станали жертва на човешка експлоатация.