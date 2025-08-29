ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Движението е затруднено заради две тежки катастрофи на пътя Ботевград–Мездра, има пострадали, сред тях и дете със счупен крак
Ето какво още написа: Преди седмици изпратихме официални писма до АПИ и Главна дирекция "Национална полиция" с настояване да се поставят допълнителни пътни знаци и да се задължи изпълнителят на ремонта да монтира колчета, които физически да възпрепятстват възможността за изпреварване. Обърнахме внимание, че водачите се объркват – смятат, че насрещното движение е в съседното платно, което е готово, но все още не е пуснато в експлоатация.
От АПИ, разбира се, не беше направено абсолютно нищо. От страна на ОД на МВР–Враца бе извършена проверка – но не на този участък, а на съвсем друг. Последва и официално становище, че "проблем нямало, инциденти не ставали“. Днес обаче имаме ранени хора.
Затова този път няма да питаме МВР дали има пътен инцидент – защото според тях "няма“. Ще попитаме друго: АПИ ще намери ли най-после 500 лв за няколко колчета, или животът на хората в България е оценен точно толкова - 500 лв?
Ако до довечера не бъдат поставени колчета, лично аз ще се погрижа European Center for Transport Policies от бюджета си да ги купи и да ги дари на Областно Пътно, явно изпълнителя на обекта няма 500 лв. за 20 колчета.
Дете е със счупен крак при този инцидент".
Малко по-късно тя съобщи за още една катастрофа на метри от предходната, която настъпи на път I-1 (Е79) в участъците с двупосочно движение.
"Лек автомобил "Опел" е навлязал в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в идващия срещу него бус "Мерцедес". В момента се преглеждат водачите и пасажерите.
Водачите казват, че не става ясно, че участъкът е с двупосочно движение.
Движението е затруднено и поради аварирал тежкотоварен автомобил, който не е участник в ПТП-то", добави Русинова.
Снимките от двете катасдтрофи са на пътния експерт Диана Русинова и са публикувани във Facebook. Може да ги видите в галерията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 862
|предишна страница [ 1/144 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:52 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
16:19 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: