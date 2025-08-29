© Facebook/Diana Russinova виж галерията Тежка катастрофа възникна на пътя Ботевград–Мездра, точно в участъка, където вече се случиха три подобни инцидента. Това заяви пътният експерт Диана Русинова във Facebook.



Ето какво още написа: Преди седмици изпратихме официални писма до АПИ и Главна дирекция "Национална полиция" с настояване да се поставят допълнителни пътни знаци и да се задължи изпълнителят на ремонта да монтира колчета, които физически да възпрепятстват възможността за изпреварване. Обърнахме внимание, че водачите се объркват – смятат, че насрещното движение е в съседното платно, което е готово, но все още не е пуснато в експлоатация.



От АПИ, разбира се, не беше направено абсолютно нищо. От страна на ОД на МВР–Враца бе извършена проверка – но не на този участък, а на съвсем друг. Последва и официално становище, че "проблем нямало, инциденти не ставали“. Днес обаче имаме ранени хора.



Затова този път няма да питаме МВР дали има пътен инцидент – защото според тях "няма“. Ще попитаме друго: АПИ ще намери ли най-после 500 лв за няколко колчета, или животът на хората в България е оценен точно толкова - 500 лв?



Ако до довечера не бъдат поставени колчета, лично аз ще се погрижа European Center for Transport Policies от бюджета си да ги купи и да ги дари на Областно Пътно, явно изпълнителя на обекта няма 500 лв. за 20 колчета.



Дете е със счупен крак при този инцидент".



Малко по-късно тя съобщи за още една катастрофа на метри от предходната, която настъпи на път I-1 (Е79) в участъците с двупосочно движение.



"Лек автомобил "Опел" е навлязал в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в идващия срещу него бус "Мерцедес". В момента се преглеждат водачите и пасажерите.



Водачите казват, че не става ясно, че участъкът е с двупосочно движение.



Движението е затруднено и поради аварирал тежкотоварен автомобил, който не е участник в ПТП-то", добави Русинова.



Снимките от двете катасдтрофи са на пътния експерт Диана Русинова и са публикувани във Facebook. Може да ги видите в галерията.