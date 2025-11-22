Зимата наближава, но днешните температури в почти цялата страна са пролетни. Това показа справка нав сайта на НИМХ.Към 14.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 18 градуса- Пловдив 20 градуса- Варна 19 градуса- Бургас 22 градуса- Русе 12 градуса- Стара Загора 21 градуса- Благоевград 17 градусаВ най-южния ни морски град Ахтопол температурата достигна дори до 24 градуса - два пъти повече от тази в Русе например. В Плевен и Кнежа пък е едва 10 градуса над нулата.