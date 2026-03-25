Общо 60 897 електронни заявления за гласуване извън страната са подадени, сочат данните на ЦИК. Това е приблизително двойно повече спрямо предходните парламентарни избори.Най-голям брой заявления са регистрирани за Турция – 15 536. Следват Обединеното кралство с 10 471 и Германия с 8 095 подадени заявления.Крайният срок за подаване на електронни заявления за гласуване в чужбина изтече в 24:00 часа българско време на 24 март 2026 г.До 28 март ЦИК трябва да определи броя на избирателните секции и местата, на които те ще бъдат разкрити.Съгласно последните изменения в Изборния кодекс, в държавите извън Европейския съюз броят на изборните секции е ограничен до 20.