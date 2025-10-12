ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дзен учител: Българите много се страхуваме от хубавото
Тя разказа за една от практиките си "Алхимия на ума", която е издадена в книга. "Това знание се пуска сега за повече хора, в по-широка аудитория, защото българите сме готови за това", посочи Маат пред Bulgaria ON AIR.
"Ние, българите, много се страхуваме от хубавото", каза още тя. И разясни: "В практиките, които правя, идват хора, които искат да отстоят хубавото. Полярната радост и полярната болка трябва да ги обединим в едно състояние на баланс по средата. Балансът си е естествен и ние не бива да му пречим да се възстанови."
"Ние сме майстори на болката, но трябва да станем майстори на радостта - да можем да видим и да обединим двете неща полярно", заключи Маат.
