Дзен учител: Българите много се страхуваме от хубавото

© Bulgaria ON AIR Алхимия на ума е състояние, в което можеш да виждаш едновременно много неща - да можеш да гледаш отгоре цялата гора, а не само едно дърво." Това разкри Милена Маат - дзен учител, духовен ментор, предприемач и консултант.



Тя разказа за една от практиките си "Алхимия на ума", която е издадена в книга. "Това знание се пуска сега за повече хора, в по-широка аудитория, защото българите сме готови за това", посочи Маат пред Bulgaria ON AIR.



"Ние, българите, много се страхуваме от хубавото", каза още тя. И разясни: "В практиките, които правя, идват хора, които искат да отстоят хубавото. Полярната радост и полярната болка трябва да ги обединим в едно състояние на баланс по средата. Балансът си е естествен и ние не бива да му пречим да се възстанови."



"Ние сме майстори на болката, но трябва да станем майстори на радостта - да можем да видим и да обединим двете неща полярно", заключи Маат.