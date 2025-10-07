Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
Автор: Лора Димитрова 17:30Коментари (0)0
© Булфото
Приемаме информация от цялата страна, анализираме я, пренасочваме сили и средства, за да отговорим адекватно за метеоролигчините условия. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".

Директорът на пожарната Александър Джартов заяви, че за това денонощие има 58 сигнала за произшествия, 24 от тях са свързани с метеоролигчините условия. От тях 23 са за паднали дървета и клони, един от тях е за отводяване.

"По неофициална информация имаме залети територии на територията на с. Лозенец и курортен комплекс "Нестинарка". В "Нестинарка" водите са се оттекли, в Лозенец имаме само един обект, който е хотелски комплекс, чиято двойна площ и басейн са залети с вода", разказа още той.

Джартов обясни, че ще започнат действа по отводняване, след като бъде преустановен притока. И добави, че няма опасност за хората към момента.

"39 населени места са все още без въстановено електрозахранване, сутринта бяха 51. За момента може да кажем, че няма усложняване на обстановката. Не се налага евакуация никъде", коментира директорът на пожарната.

По думите му няма критични точки в страната, които да представяват опасност за населението.

Още по темата: общо новини по темата: 88
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
06.10.2025 »
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Войната в Украйна
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Бюджет 2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: