Джартов: Предстои доставка на над 150 пожарни автомобила
Главен комисар Джартов коментира, че се търси непрекъснато обновяване на техниката, като договорът за новите машини представлява най-голямата доставка, която Главната дирекция очаква. Новите пожарни ще бъдат изцяло колесни, верижни не са предвидени, пише БНТ.
"Ние сме непрекъснато в процес на обновяване на нашата техника. Това, което е позитивно, е, че вече имаме договори за доставка на 120 пожарни автомобила, които са лек клас, и 37 тежък клас. Надявам се част от тях да започнем да ги получаваме през следващата година. Верижната техника е предизвикателство за доставянето и до мястото на пожара, така че не е някаква панацея, за да разреши всички проблеми. За това инвестираме в различен клас автомобили, така че да можем да сме по-гъвкави и устойчиви във времето.“, каза Джартов.
