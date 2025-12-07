Джартов успокои: Обстановката в страната започва да се успокоява
По думите му е имало необходимост от превантивна евакуация на 10 семейства, които са били в близост до прелялата река Ропотамо. "Но по-късно те се завърнаха по домовете си, след като водата постепенно започна да се оттегля. Към момента нямаме информация за хора, които да са в опасност там", подчерта той.
Комисар Джартов: Хората бяха предупредени, но вълната в "Елените" дойде неочаквано за всички
Според шефа на ГДПБЗН през изминалото денонощие е имало само един сигнал за отводняване. "Непрекъснато сме в контакт с кметовете на общини и населени места, както и с колегите от полицията, за да сме в готовност във всеки един момент да реагираме там, където е необходимо", заяви Джартов.
"Бедствено положение е обявено за Ардино. Иначе системата BG-ALERT в събота беше задействана от кметовете на Бургас, Царево, както и Созопол. Към момента нямаме места, където да наблюдаваме с повишено внимания и където да има непосредствена опасност", посочи той.
